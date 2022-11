Pronostico Milan-Salisburgo, a Pioli serve almeno un punto per gli ottavi

Milan-Salisburgo, indovina il risultato e vinci i premi in palio

Milan favorito, ecco le quote di due combo

Le imprecisioni sotto porta di Leao, le indecisioni di Tatarusanu e le due "incornate" del Toro. Il Milan vuole dimenticare il ko con il Torino di Juric e centrare il prestigioso traguardo degli ottavi di Champions contro il Salisburgo. Gli austriaci sono sempre primi nel loro campionato (+2 sullo Sturm Graz) e nelle precedenti cinque partite del gruppo E hanno sempre segnato un gol esatto.

Il Milan negli ultimi dieci incontri (campionato e Champions) ha chiuso con porta inviolata solo contro Juve e Dinamo Zagabria e sarà fondamentale ritrovare la solidità in un appuntamento chiave della stagione.

Come pronostico si può optare per una combo, del tipo 1X + Multigol 2-4 a quota 1.67. A 1.75 invece l'opzione 1X + Under 3,5 ovvero Milan imbattuto e massimo tre reti in partita.