Pronostico RFS-Fiorentina, "Viola" a caccia del primo posto

E' una Fiorentina che sogna ancora il primo posto del gruppo A quella che si appresta a scendere sul campo dell' RFS . Alla " Viola " per centrare l'obiettivo basterà conquistare un punto in più del Basaksehir nell'ultima giornata della fase a gironi della Conference League .

La compagine allenata da Vincenzo Italiano nelle precedenti tre partite disputate in questa competizione ha dimostrato di avere un grandissimo feeling con il gol, prima di battere il Basaksehir per 2-1 la "Viola" aveva segnato la bellezza di 8 reti nel doppio confronto contro gli Hearts (vittoria per 3-0 in Scozia e successo per 5-1 al "Franchi").

"Viola" favoriti per le quote

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte di Jovic e compagni. Al triplice fischio dell'arbitro il segno 2 si gioca a circa 1.35 mentre la doppia chance 1X è un'opzione che si trova in lavagna a poco più di 3.20.

L'RFS in questa competizione ha subito soltanto due reti in casa, la "combo" che lega il "2" all'Under 4,5 moltiplica la posta per 1.67.