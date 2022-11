Pronostico Roma-Ludogorets, giallorossi favoriti. E Belotti...

La carica dei 60.000 dell' Olimpico per spingere la Roma contro il Ludogorets . I giallorossi di Mourinho hanno bisogno di una vittoria contro i bulgari nella sesta e ultima giornata del gruppo C per andarsi a giocare lo spareggio con una delle retrocesse dalla Champions .

Roma-Ludogorets, fai il tuo pronostico

Roma favorita, ecco quanto vale un gol di Belotti

A Razgrad la Roma iniziò la sua avventura europea con un ko, 1-2 col Ludogorets. Un risultato che oggi la Roma deve "pareggiare" con un successo, utile per volare a 10 punti e chiudere il girone al secondo posto.

Le due squadre hanno subìto 6 reti a testa con la Roma avanti di uno nei gol segnati (8 a 7). I bulgari hanno tre Under 2,5 alle spalle mentre nelle due trasferte disputate hanno perso 2-3 col Betis e pareggiato 1-1 con l'Hjk.

Giallorossi non brillantissimi di recente, qui conta vincere e per le quote la Roma ha tutte le carte in regola per farlo. L'1 vale circa 1.30, probabile sulla carta l'Over 2,5 a 1.55.

La Roma dovrebbe andare a segno da due a quattro volte (Multigol Casa 2-4) e nel tabellino marcatori potrebbe esserci spazio anche per Belotti. Una rete del Gallo vale circa un raddoppio.