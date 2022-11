Pronostico Girona-Athletic Bilbao, baschi favoriti ma...

La 13ª giornata di Liga si apre con Girona-Athletic Bilbao . Partita che regala diversi spunti interessanti, spazio quindi alle statistiche utili per arrivare in modo più consapevole alla scelta del pronostico .

Girona-Athletic Bilbao, fai il tuo pronostico

Baschi senza somma gol 3 in Liga

Nel turno scorso il Girona ha impattato contro il Real Madrid al Bernabeu grazie ad un rigore dell'eterno Stuani. Pareggio prezioso che però lascia i biancorossi a 10 punti in classifica quindi in piena zona retrocessione. Girona senza vittorie da 7 giornate di fila e, curiosità, sempre in svantaggio da sei gare a questa parte. Finita qui? No perchè è da registrare anche la striscia di 9 Goal di fila per la squadra allenata da Michel.

Sponda Athletic la statistica più interessante coincide con un "Ritardo". Quella basca è rimasta l'unica formazione a non aver ancora mai centrato la somma gol finale 3 in Liga. Bene fin qui Muniain e compagni che, eccezion fatta per il ko col Barcellona (0-4 al Camp Nou) hanno ottenuto 2 vittorie e 2 pareggi lontano dal San Mamès segnando 11 gol.

Un bottino ragguardevole che permette ai baschi di partire favoriti al Montilivi, il segno 2 finale oscilla tra 1.90 e 2. Occhio però al mai domo Girona, voglioso di tornare a vincere dopo parecchie settimane di astinenza.

Il Goal a 1.80 è un'opzione possibile, un'alternativa interessante può essere il Multigol 2-3.