Pronostico Atalanta-Napoli, la quota del gol di Osimhen

Il Napoli grazie al 4-0 inflitto al Sassuolo e al contemporaneo passo falso del Milan a Torino (i rossoneri hanno perso per 2-1 sul campo dei granata) si è portato a più 5 sulle inseguitrici. La squadra allenata da Luciano Spalletti in Serie A va a caccia della nona vittoria consecutiva.

Questo fine settimana al “Gewiss Stadium” di Bergamo l’Atalanta di Gasperini proverà a fermare l'avanzata partenopea. La "Dea" in casa ha perso solatanto contro la Lazio mentre nei restanti cinque match disputati in casa ha fatto registrare 3 vittorie e 2 pareggi.

Fai ora i tuoi pronostici!

La media gol dei partenopei, scopri il pronostico



I giocatori del Napoli in questo inizio di stagione hanno dimostrato di avere un grandissimo feeling con il gol. Khvicha Kvaratskhelia e compagni con ben 30 reti all’attivo vantano di gran lunga l’attacco più profilico del torneo. Il club partenopeo inoltre con 14 gol realizzati viaggia in trasferta a una media di 2,33 reti segnate a partita. La possibilità che il Napoli riesca a segnare almeno due reti in questo match si gioca a 1.85.

Victor Osimhen nell'ultima partita disputata ha realizzato una tripletta contro il Sassuolo. La possibilità che il "bomber" nigeriano segni un gol anche al "Gewiss Stadium" si gioca a 2.50.