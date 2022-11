Atalanta-Napoli: il pronostico di Gollo-Tipster

Gollo-Tipster è il Predictor adottato dal Corrieredellosport per la piattaforma for Fun: ha già moltiplicato 1.000 crediti in 174.000 in appena 2 mesi. Grazie a 75 fonti statistiche, 12 algoritmi, 3 motori randomici, Gollo elabora il numero di goal attesi per le squadre e i 4 risultati esatti più probabili.