Pronostico Bologna-Torino, la quota del segno X al 90'

consulta le statistiche di Bologna-Torino e fai il tuo pronostico

La compagine allenata da Thiago Motta in questa prima parte di stagione ha totalizzato la maggior parte dei suoi punti (9 su 13) in casa. I rossoblù davanti al proprio pubblico hanno perso soltanto contro l'Empoli (1-0) mentre nelle restanti 5 gare interne disputate hanno fatto registrare due vittorie (2-0 con il Lecce e 2-1 con la Fiorentina) e tre pareggi (tutti per 1-1 contro Verona, Salernitana e Sampdoria).

Il Torino non ha ancora mai diviso la posta in palio in trasferta, i granata lontano dai lidi amici con 8 gol all'attivo e 10 al passivo hanno centrato il successo sul campo del Monza (2-1), della Cremonese (2-1) e dell'Udinese (2-1) e hanno perso contro Atalanta (3-1), Inter (1-0) e Napoli (3-1).

Indovina il risultato esatto di Bologna-Torino e vinci!

Quote equilibrate al Dall'Ara

Per le quote la sfida in programma a Bologna si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 paga quasi triplo mentre il "2" è in lavagna mediamente a 2.50. La "X" che non si può escludere del tutto moltiplica la posta per circa 3.20.

Dato il "ritardo" che il Torino porta verso il segno X è lecito provare il pareggio in almeno uno dei due tempi di gioco. Tale opzione vale 1.50 mentre il "pacchetto" che comprende i seguenti risultati esatti "1-1; 2-1; 1-2; 2-2" è proposto a circa 2.70.