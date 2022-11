Serie A, statistiche e pronostico di Monza-Verona

Il programma della 13ª giornata di Serie A mette a confronto Monza e Verona . Entrambe le compagini non stanno regalando grandi soddisfazioni ai propri tifosi, Caprari e compagni con il 2-1 subito in casa contro il Bologna hanno fatto registrare la terza sconfitta consecutiva mentre l' Hellas è a secco di punti da ormai 7 giornate di fila.

Fai ora i tuoi pronostici!

Hellas, sempre due reti al passivo nelle ultime 4 trasferte

Occasione ghiotta per il Monza. La squadra allenata da Raffaele Palladino può senza dubbio riuscire a conquistare almeno un punto contro un Verona che ha sempre perso nelle precedenti quattro trasferte disputate. In queste quattro gare l'Hellas ha sempre subito esattamente due reti, al doppio "2-0" subito contro Lazio e Fiorentina ha fatto seguito il doppio "2-1" contro Salernitana e Sassuolo. Interessante l'opzione Over 1,5 Casa in lavagna mediamente a 2.05.