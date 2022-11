Pronostico Roma-Lazio, le quote dei possibili marcatori del derby

consulta le statistiche di Roma-Lazio e fai il tuo pronostico

Il derby non è mai una partita come le altre, i giocatori che scenderanno in campo sono consapevoli del fatto che per i tifosi c’è soltanto un risultato ammissibile: la vittoria. Entrambe le squadre proveranno a conquistare i tre punti senza diversi giocatori chiave, sicure le assenze di Dybala da una parte e Milinkovic-Savic dall’altra.

Le quote al momento sorridono ai giallorossi, il segno 1 paga doppio mentre il “2” è offerto a 3.75. Dopo una prima fase di studio la partita potrebbe accendersi nella ripresa. La “X” al 45’ è in lavagna a 2.25 mentre il Multigol 1-2 secondo tempo si gioca a 1.55.

Tra i possibili marcatori da segnalare Abraham, autore di una doppietta nell'ultimo derby disputato, nella Roma a 2.50 mentre nella Lazio occhio a Pedro, il gol dell'ex è in lavagna a circa 4.50.