Pronostico Napoli-Empoli, azzurri favoriti. Raspadori a caccia del gol

Spalletti non ne sbaglia una. Nona sinfonia di fila in Serie A e più sei sul Milan, con la sfida di campionato contro l'Empoli alle porte.

Napoli-Empoli, fai il tuo pronostico

Quante reti segna il Napoli? Ecco il pronostico

Ruolino di marcia azzurro aggiornato a undici vittorie e due pareggi dopo la vittoria in rimonta a Bergamo per 2-1. I toscani hanno battuto di misura il Sassuolo grazie al baby Baldanzi ma nell'ultima trasferta disputata hanno perso malamente contro la Juve per 4-0.

Lo scorso anno Spalletti ha perso contro l'Empoli sia all'andata che al ritorno, questo Napoli però sembra in grado di evitare simili incidenti di percorso.

Nelle ultime cinque partite giocate al Maradona tra campionato e Champions i partenopei hanno sempre segnato tre o quattro reti. Un dato che spinge il pronostico in direzione Multigol Casa 2-4, opzione offerta mediamente a 1.55.

In ottica Marcatori occhio al gol di Giacomo Raspadori. Una rete dell'ex Sassuolo contro l'Empoli vale circa 2.75 volte la posta.