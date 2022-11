Serie A, statistiche e pronostico di Spezia-Udinese

I liguri dopo aver vinto il derby con la Sampdoria alla 7ª giornata hanno fatto registrare un pareggio (2-2 con la Cremonese) e cinque sconfitte nelle successive 6 partite di campionato.

Fai ora i tuoi pronostici!

Soltanto una sconfitta per lo Spezia in casa

L'Udinese dopo aver disputato un ottimo inizio di stagione (sei vittorie nelle prime otto gare) vorrà tornare a vincere per cercare di rientrare il prima possibile in zona Europa. Partita non semplicissima per la squadra di Sottil, lo Spezia in casa ha perso soltanto contro la Fiorentina (2-1) e viaggia a una media di 1,5 reti subite a partita. Ok la "combo" X2 più Under 4,5 al 90'.