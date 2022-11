Liga, il pronostico di Valencia-Betis

Ultima giornata di Liga prima della sosta per il Mondiale . Al " Mestalla " va in scena il confronto tra il Valencia e il Betis . La squadra allenata da Gennaro Gattuso è reduce dal pareggio per 1-1 ottenuto sul campo della Real Sociedad mentre i biancoverdi nell'ultima partita disputata hanno fatto registrare il segno X contro il Siviglia (1-1).

Betis, occhio alle assenze

Il Valencia in casa prima di perdere contro il Maiorca (2-1) e il Barcellona (1-0) aveva conquistato ben 7 punti contro Getafe (5-1), Celta Vigo (3-0) ed Elche (2-2). I "Pipistrelli" davanti al proprio pubblico sembrano esprimere un calcio migliore, ben 12 delle 19 reti fin qui realizzate sono state siglate al "Mestalla".

Il Betis con soli 4 gol al passivo può contare però sulla miglior difesa esterna del campionato. Il club andaluso in trasferta ha fatto registrare sempre l'Under 3,5. Assenze importanti per l'undici di Siviglia, out Fekir e Borja Iglesias per squalifica.

Il match si preannuncia equilibrato, ci può stare il Multigol 2-4 al novantesimo. Una tale opzione è proposta in lavagna a circa 1.55. La "combo" che lega la doppia chance 1X all'Over 1,5 si gioca invece a 1.75.