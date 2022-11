Consigli Fantacalcio, Lo Scomm: Belotti, Leao, Malinovsky...

Skriniar ammonito contro la Juventus e Theo Hernandez a segno contro lo Spezia. Due intuizioni non banali, targate Lo Scomm , che si sono concretizzate nelle partite dello scorso weekend di Serie A . Il tipster , molto seguito sui social (in 275 mila lo seguono sul suo profilo Instagram ), ci mette sempre quel qualcosa in più che è lecito aspettarsi da un appassionato di calcio e attento osservatore delle partite del nostro campionato (e non solo). Anche per l’ultimo turno di Serie A pre-Mondiale Lo Scomm ha diverse opzioni da suggerire in chiave FantaScomm...esse .

Sampdoria-Lecce

Di nome fa Gabriel ed è l’Angelo protettore della salvezza del Lecce. Strefezza ha segnato finora quattro reti in campionato con il Lecce e contro una Sampdoria con mille problemi (orfana dello squalificato Colley in difesa) può esultare per la quinta volta. Una sua rete a Marassi si gioca a 4.

Bologna-Sassuolo

Hamed Junior Traorè ha dichiarato che le 100 partite giocate con la maglia del Sassuolo non sono un punto di arrivo ma uno stimolo a dare di più. Il derby contro il Bologna è l’occasione di passare dalle parole ai fatti. Con un gol al Dall’Ara si raggiunge quota 5.

Atalanta-Inter

L’Atalanta è reduce dall’inaspettato passo falso con il Lecce, il prossimo step veste nerazzurro come la Dea: l’Inter di Simone Inzaghi. Al Via del Mare non è passato inosservato l’assist illuminante di Malinovsky che ha aperto un’autostrada a Zapata. Contro l’Inter l’ucraino potrebbe armare il suo mancino e gonfiare la rete di Onana. A 3.50 la sua quota come marcatore in qualsiasi momento del match.

Roma-Torino

Ancora zero gol in campionato per Andrea Belotti con la maglia della Roma (mentre in Europa League il numero 11 di Mourinho ha realizzato una rete, il 3-0 contro l’Hjk all’Olimpico). E il prossimo avversario dei giallorossi si chiama... Torino. Il “suo” Torino. Il Gallo ci mette sempre il massimo dell’impegno e così sarà, anche con impiego part-time, contro la sua ex squadra. Una rete dell’attaccante, la prima in Serie A, è in lavagna a 2.75.

Juventus-Lazio

Adrien Rabiot sta facendo felici i Fantallenatori che hanno puntato su di lui. Il centrocampista di Allegri mette nel mirino la Lazio, poi penserà al Mondiale con la sua Francia. Quota molto interessante per una rete del bianconero ai capitolini: vale 6 volte la posta!

Milan-Fiorentina

Occhi puntati su Rafael Leao. Il gioiello del Milan non è riuscito a incidere da subentrato contro la Cremonese, mancando quindi all’appuntamento con il gol per la terza partita consecutiva in campionato. L’ultima sua rete risale allo scorso 22 ottobre, sempre al Meazza, contro il Monza.

Una Fiorentina in gran forma cercherà, spingendosi in avanti, di allungare la sua striscia di risultati positivi (tre vittorie di fila). Così facendo però i toscani potrebbero prestare il fianco alle pericolose scorribande rossonere. La possibilità che il portoghese riesca a mettere il pallone in rete contro la Viola triplica la posta in palio.