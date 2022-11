Novità, Better e Goldbet lanciano il cashout

Il panorama delle scommesse sportive si arricchisce di una grande novità: con il cashout lanciato da Better e Goldbet giovedì 10 novembre, vera e propria novità sul mercato italiano, ogni giocatore ha adesso l’opportunità di ottenere il pagamento anticipato di una giocata a quota fissa prima che l’ultima delle scommesse pronosticate si realizzi. Le giocate sulle quali è possibile utilizzare il cashout sono quelle in cui gli eventi su cui si è scommesso sono già state refertate come “vincenti”.

Cashout: come funziona

Da oggi sarà proprio il cliente a decidere se incassare subito i profitti raggiunti in base all’esito degli eventi conclusi e di quelli ancora da concludere presenti nel biglietto giocato.

Per approfittare della funzionalità, l’utente dovrà semplicemente selezionarla su un evento. A evento in corso, in caso di variazione dell’importo del cashout, l’utente potrà decidere se confermare o annullare il medesimo cashout. Se deciderà di ricorrere alla funzionalità, il concessionario procederà immediatamente con il calcolo della vincita da attribuire e, al termine dell’operazione, il biglietto risulterà vincente e pagato.

Dopo il pagamento ricevuto, la giocata risulterà chiusa e, di conseguenza, il giocatore non potrà ottenere la vincita potenziale iniziale, anche qualora l’ultima scommessa presente nel biglietto risulti vincente una volta terminato l’evento di riferimento. L’importo della vincita oggetto del cashout sarà stabilito al momento dell’accettazione della giocata e quantificato in base al valore dei mercati degli eventi inseriti dal cliente nel medesimo biglietto.

Le scommesse disponibili

Moltissime le competizioni per le quali sarà subito attivo il cashout in esclusiva sui palinsesti di Goldbet e Better: Serie A, Serie B, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1, nei mercati Esito Finale, U/O, Segna Goal, U/O X tempo, Segna Goal X Tempo Doppie Chance, Goal/NoGoal, Esito 1 Tempo e U/O Casa e Ospite. In più, la funzionalità sarà utilizzabile durante i Mondiali di calcio in Qatar.

Non solo calcio

Il cashout è già disponibile anche per le scommesse sulle ATP Finals di tennis; prossimamente i giocatori potranno utilizzare la funzionalità anche sul palinsesto basket, in particolar modo sui match di Eurolega, EuroCup e Champions League, Italia A1, Spagna ACB, nei mercati T/T ,T/T Handicap e U/O.

I bonus di benvenuto Better e Goldbet

Le novità per i giocatori italiani non finiscono qui: in concomitanza con il lancio del cashout, Better e Goldbet hanno predisposto una promo riservata a nuovi e vecchi utenti, attiva da giovedì 10 a domenica 13 novembre, che prevede l’erogazione di un bonus a fronte dell’utilizzo del cashout.