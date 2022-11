I pronostici di Pengwin, Atalanta-Inter: gli ospiti non possono sbagliare

Atalanta-Inter, Inzaghi imbattuto al Gewiss

Pranzo domenicale di alto livello, visto che al Gewiss Stadium andrà in scena il big match tra Atalanta e Inter. In palio punti fondamentali per rimanere attaccate alle prime. Atalanta di Gasperini che ha perso terreno dal primo posto nell’ultima settimana con le due sconfitte consecutive contro il Napoli e successivamente col Lecce nel turno infrasettimanale.

Dea che è apparsa molto imprecisa al Via Del Mare, con un ampio turnover che non ha portato frutti alla banda di Gasperini. L’unica buona notizia è quella del ritorno al gol di Zapata, che sta finalmente carburando.

Dopo la sconfitta contro la Juve ci si aspettavano risposte dai nerazzurri, che hanno mandato un forte segnale al campionato vincendo per 6-1 contro il Bologna dopo essere passati in svantaggio. Squadra di Inzaghi che ha lasciato davvero tanti punti per strada in questo primo spezzone di campionato e che per rientrare in corsa per i piani alti dovrà essere perfetta da qua alla fine, vedendo il ritmo delle prime della classe. Il rientro di Brozovic sarà importante per dare ordine in mezzo al campo mentre Lautaro e Dzeko comporranno ancora il tandem offensivo.

Si può ipotizzare che l’Inter uscirà dal campo con almeno un punto al termine dei novanta minuti, su un campo comunque molto ostico. La scelta è quella di una combo X2+Over 1.5 ma occhio anche alla X secca, risultato che l’Inter non ha ancora fatto registrare da inizio campionato.

Juventus-Lazio, quello di Allegri è un fuoco di paglia?

Dopo le tantissime difficoltà avute circa un mese e mezzo fa, la Juve di Allegri sembra essersi rialzata prepotentemente, vincendo consecutivamente le ultime 5 di campionato senza subire nemmeno una rete, e soprattutto, prendendo ancor più consapevolezza dopo i 3 punti contro l’Inter.

Lazio che dopo la vittoria nel derby si è riconfermata battendo sempre per 1-0 anche il Monza. Biancocelesti che hanno ritrovato Milinkovic dopo la squalifica e Immobile, che ancora non è però al 100%.

Il pronostico di Juve-Inter è 1X+Multigol 1-4, visto è difficile ipotizzare una sconfitta casalinga della Juventus in una gara che però non dovrebbe regalare tantissime reti.

Milan-Fiorentina, gara accesa ma fiducia ai rossoneri



Il Milan di Pioli ha perso due punti pesanti nella sfida infrasettimanale contro la Cremonese, uscendo dal campo con un deludente 0-0. Diavolo che ora non può più sbagliare se non vuole perdere ulteriore terreno dal Napoli ma che in questa giornata ritroverà gli importantissimi Theo Hernandez e Giroud dopo la squalifica.

Si sono visti sprazzi di vera Fiorentina nelle ultime giornate, con la Viola che viene da 5 vittorie consecutive tra campionato e Conference League. Italiano sembra aver ritrovato il bandolo della matassa e vuole provare a vincere la prima partita dell’anno contro una big.

Per questa partita si può optare per una combo 1X+Over 1.5, in una gara che comunque sarà molto accesa. Volendo sbilanciarsi, l’1 fisso sembra una scelta opportuna.

