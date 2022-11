Scommesse Mondiali 2022, miglior giocatore: la quota di Mbappè

Domenica iniziano i Mondiali in Qatar e, come sempre accade in questi grandi appuntamenti, i bookie hanno predisposto una gran mole di scommesse speciali.

Una delle più intriganti riguarda l’Mvp, ovvero il miglior giocatore della kermesse iridata. Tantissime le opzioni disponibili in un Campionato mondiale che potrebbe riservare sorprese e, quindi, lanciare alla ribalta qualche “outsider”. Ci sono però dei giocatori che, a bocce ferme, partono con i galloni di favoriti.