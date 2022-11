FA Cup, il pronostico di Hartlepool-Solihull

Al "Viktoria Park" di Hartlepool la compagine allenata da Keith Curle riceve il Solihull. Tra le due squadre in campo c'è una categoria di differenza. I padroni di casa, penultimi in League Two, in questo inizio di stagione hanno dimostrato di avere evidenti problemi in fase difensiva. Prendendo in considerazione soltanto le ultime cinque gare ufficiali disputate al "Viktoria Park" l'Hartlepool ha subito la bellezza di tredici gol (2,6 reti di media a partita).