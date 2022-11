Scommesse sui Mondiali, arriva la "Bonus gufata"

In esclusiva solo su Goldbet.it e disponibile per i nuovi utenti un super Bonus Gufata se una delle squadre indicate subira degli imprevisti nella “ Fase a Gironi ”.

Per ottenerla ti bastera:

- Registrarti su Goldbet.it e scegliere il tuo Bonus Benvenuto tra quelli disponibili

- Inviare il tuo documento d'identita per validare il Conto Gioco

- Scommettere in singola sull’esito “Fase a Gironi” della tipologia di scommessa

“Fase Eliminazione” relativa all’evento “Antepost Internazionali – Mondiali 2022 – Speciali: (Piazzamento Finale Mondiali) Argentina/Belgio/Brasile/Francia/Inghilterra/Portogallo/Spagna entro il 19/11

Goldbet ti dara un Bonus Gufata per ogni imprevisto subito dalla squadra pronosticata, come di seguito specificato:

GOL SUBITO: 5 EURO DI BONUS

RIGORE SBAGLIATO: 10 EURO DI BONUS

ESPULSIONE DI UN GIOCATORE: 10 EURO DI BONUS

AUTOGOL: 15 EURO DI BONUS

L’iniziativa e riferita esclusivamente alla prima scommessa in singola sull’esito “Fase a Gironi” della tipologia di scommessa “Fase Eliminazione” piazzata tra il 14/11/2022 e le 23:59:59 del 19/11/2022, di importo minimo pari a 10€:

(Piazzamento Finale Mondiali) Argentina

(Piazzamento Finale Mondiali) Belgio

(Piazzamento Finale Mondiali) Brasile

(Piazzamento Finale Mondiali) Francia

(Piazzamento Finale Mondiali) Inghilterra

(Piazzamento Finale Mondiali) Portogallo

(Piazzamento Finale Mondiali) Spagna

L’iniziativa e valida solo per i nuovi iscritti Goldbet che avranno soddisfatto i requisiti di partecipazione e che risulteranno correttamente associati ai tracking link che attivano l’iniziativa.

A prescindere dall’esito della scommessa, riceverai il bonus corrispondente all’imprevisto che si presenta, entro i tempi regolamentari delle partite che si svolgeranno nella Fase a gironi: 20 Novembre – 2 Dicembre.

Termini e Condizioni

1. L’iniziativa e valida dalle 08:00 del 14/11/2022 fino alle 23:59:59 del 19/11/2022 ed è riservata solamente ai nuovi utenti che si sono iscritti al sito Goldbet e che

risulteranno correttamente associati ai tracking link che attivano l’iniziativa;

2. L’iniziativa prevede il piazzamento di una scommessa Antepost Internazionali –

Mondiali 2022 – Speciali, per il mercato “Fase Eliminazione” con esito “Fase a Gironi” ed è riferita esclusivamente alla prima scommessa in singola contenente uno dei seguenti eventi:

L’importo minimo della scommessa in singola considerato come qualificante per l’ottenimento del Bonus Gufata è pari a 10€;

4 - L’iniziativa prevede l'accredito di un Bonus Gufata fino a 50€, l’importo viene calcolato sommando gli imprevisti che si presentano entro i tempi regolamentari, della squadra da te pronosticata.

ES: 1 AUTOGOL (Inghilterra) + 2 RIGORI SBAGLIATI (Inghilterra) = BONUS GUFATA 15 € + 2 x (10 €) = € 35,00

5 - Ai fini dell’iniziativa verrà considerato valido solamente 1 biglietto per conto gioco;

6 - Non saranno considerati valide le giocate live;

7 - I clienti con conto gioco limitato non possono partecipare all’iniziativa;

8 - Nel caso la scommessa dovesse essere rimborsata, non sarà ritenuta valida ai fini dell’iniziativa;

9 - A totale discrezione di Goldbet, il Bonus Gufata, per un importo massimo di 50€ legato all’iniziativa, potrebbe non essere erogato (o annullato se già erogato) qualora l’utente assuma comportamenti/strategie di gioco ritenute palesemente non corrette e/o finalizzate alla sola monetizzazione del Bonus;

10 - Goldbet si riserva altresi il diritto di consultare i registri delle transazioni e log in qualsiasi momento, per qualsivoglia ragione. Se da tali verifiche dovesse esserci evidenza che un utente, o più utenti, prendano parte a strategie fraudolente ritenute improprie (ad esclusiva discrezione di Goldbet), sarà possibile non erogare/stornare/cancellare eventuali Bonus e/o di chiudere il conto di gioco dell’utente;

11 - L’iniziativa è unica per persona, nucleo familiare, indirizzo e-mail ed indirizzoIP e l’erogazione del Bonus Scommesse sarà annullata nel caso Goldbet ritenga che il cliente abbia violato tale obbligo;

12 - Questa iniziativa è offerta da www.Goldbet.it. Goldbet si riserva il diritto interrompere, annullare, apportare cambiamenti a termini e condizioni dell’iniziativa in qualsiasi momento e senza obbligatoriamente darne comunicazione preventiva ai clienti.

Dettagli del Bonus

1. Per ogni conto gioco verrà assegnato un solo Bonus di importo massimo pari a 50€ se lascommessa effettuata rispetterà le condizioni dell’iniziativa;

Il Bonus Gufata verrà erogato con una tipologia di bonus non prelevabile, e utilizzabile solamente per effettuare delle nuove scommesse sportive;

Il Bonus verrà accreditato entro il 05/12/2022, e il suo utilizzo è soggetto ai seguenti vincolidi giocabilità:

- non può essere prelevato, ma potranno essere prelevate solamente le vincite derivanti da esso.

- è utilizzabile, interamente o parzialmente, per scommesse in multipla, su quota complessiva pari o superiore a 2.50 ( multiple di almeno 4 eventi ). Sono esclusi i sistemi.

Il Bonus erogato dovrà essere utilizzato entro le 23:59:59 del 12/12/2022, giorno di scadenza del bonus e sarà di importo massimo pari a 50€. Nel caso in cui non verranno rispettati i vincoli di giocabilità oltre tale data, l’intero bonus o la parte restante di esso verrà stornato e non sarà più presente sul proprio conto gioco. Nel caso in cui il cliente disponga di più Bonus, si darà precedenza al Bonus con scadenza più prossima anche se accreditato per ultimo.