Pronostico Turchia-Scozia, le quote sorridono ai padroni di casa

Calhanoglu e compagni nelle precedenti cinque partite disputate in casa hanno sempre segnato almeno due reti. La Nazionale turca in queste cinque gare con 17 gol realizzati e 6 subiti ha fatto registrare per tre volte la vittoria (2-0 contro la Lituania, 4-0 contro le Isole Far Oer e 6-0 contro Gibilterra), una volta il pareggio (3-3 con il Lussemburgo) e una volta la sconfitta (3-2 con l'Italia).

La Scozia ha perso soltanto una delle ultime cinque trasferte disputate. I "Tartan Army" dopo aver battuto per 2-0 la Moldavia hanno prima pareggiato per 2-2 in Austria e poi sono usciti sconfitti per 3-0 dal campo dell'Irlanda. Armstrong e soci chiudono la striscia di risultati con la vittoria per 4-1 in Armenia e lo 0-0 fatto registrare contro l'Ucraina.

Fai ora i tuoi pronostici!

Fattore campo determinante

Per le quote il fattore campo potrebbe ricoprire un ruolo determinante in questo incontro. Il segno 1 è in lavagna mediamente a 2.05 mentre il "2" è proposto a poco più di 3.60.

La sfida non mette nulla in palio, non essendoci punti o traguardi da conquistare entrambe le Nazionali si spingeranno in avanti alla ricerca del gol vittoria. L'esito Goal moltiplica la posta per circa 1.95 mentre il Multigol 2-4 al novantesimo si gioca a 1.60.