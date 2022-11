Amichevole Albania-Italia, quote e pronostico

In assenza del Mondiale l' Italia di Roberto Mancini si appresta a disputare una doppia amichevole . La prima è in programma mercoledì a Tirana (ore 20.45) contro l' Albania di Reja .

Albania-Italia, fai il tuo pronostico

Azzurri favoriti, ecco una combo da provare

L'ultimo match disputato dagli Azzurri risale a fine settembre, il 2-0 rifilato all'Ungheria ha permesso a Mancini di staccare il pass per le Finals di Nations League previste per giugno in Olanda.

L'Albania è scesa in campo in amichevole lo scorso 9 novembre, perdendo 1-0 contro il Qatar, nazionale padrona di casa al Mondiale. Per la nona partita di fila la nazionale di Reja non è riuscita a vincere (5 pareggi e 4 sconfitte), facendo registrare l'Under 2,5 numero sette nelle ultime dieci partite.

Partita senza nulla in palio con pronostico favorevole all'Italia, il blitz a Tirana vale circa 1.45 con l'Under 2,5, pure probabile, offerto a 1.70.

Tra le opzioni disponibili occhio alla combo X2+Multigol 1-3, in lavagna a 1.50.