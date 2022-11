Amichevoli Nazionali, statistiche e pronostico di Romania-Slovenia

Alla " Cluj Arena " va in scena il confronto tra la Romania e la Slovenia . La Nazionale allenata da Edward Iordanescu ha sfiorato la qualificazione al Mondiale in Qatar , i " Tricolorii " con 17 punti conquistati hanno terminato al terzo posto il gruppo J ad un punto di distanza dalla Macedonia del Nord seconda.

La Romania ha ben figurato anche in Nations League, Marin e compagni nelle precedenti due partite disputate hanno prima pareggiato per 1-1 contro la Finlandia e poi hanno battuto per 4-1 la Bosnia.

La Romania parte favorita, scopri il pronostico

La Slovenia che si presenta alla "Cluj Arena" è una Nazionale che ha fatto registrare il Goal in quattro delle ultime cinque apparizioni in Nations League. In queste cinque sfide la Slovenia, tralasciando lo "0-0" contro la Norvegia, ha sempre segnato uno o al massimo due gol.

Per le quote la Romania parte con i favori del pronostico (l'1 vale circa 2.10) ma per correre meno rischi si può provare il Multigol Casa 1-3 a circa 1.30.