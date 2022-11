Il pronostico di Irlanda-Norvegia, quote equilibrate a Dublino

I "Boys in Green" nelle ultime dieci apparizioni hanno fatto registrare dei risultati molto altalenanti. Michael Obafemi e compagni da novembre scorso ad oggi sono riusciti a vincere soltanto in 4 occasioni: dopo il 3-0 inflitto al Lussemburgo al "Josy Barthel" (match valido per la qualificazione a Qatar 2022) l'Irlanda ha centrato il successo soltanto contro Lituania (1-0 in amichevole), Scozia (3-0 in Nations League) e Armenia (3-2 sempre in Nations League). La Nazionale irlandese nelle restanti 6 gare disputate ha fatto registrare poi tre pareggi (0-0 con il Portogallo, 2-2 con il Belgio e 1-1 con l'Ucraina) e tre sconfitte di misura contro Armenia (1-0), Ucraina (1-0) e Scozia (2-1).

La Norvegia è reduce da una doppia sconfitta contro Serbia (2-0) e Slovenia (2-1), una coppia di risultati che ha messo la parola "fine" ad una serie di sei risultati utili consecutivi (cinque vittorie e un pareggio).

Porte violate a Dublino

Le quote di questo incontro sono quasi in perfetto equilibrio. Il segno 1 è in lavagna a 2.70 mentre il successo da parte degli scandinavi si gioca a circa 2.60. Osservando il ruolino di marcia dell'Irlanda si nota subito come la Nazionale allenata da Stephen Kenny abbia sempre segnato e subito almeno un gol nelle precedenti tre partite disputate. Il Goal al triplice fischio dell'arbitro moltiplica la posta mediamente per 1.80. In una sfida così equilibrata non si può escludere poi la "X" in almeno uno dei due tempi di gioco.