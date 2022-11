Il Portogallo di Ronaldo sfida la Nigeria: quote e pronostico

Portogallo-Nigeria, indovina il risultato e vinci i premi in palio

Portogallo favorito, la Nigeria punta su Lookman

C'è grande attesa per vedere all'opera il Portogallo ai Mondiali. I lusitani, inseriti nel gruppo H, debutteranno giovedì 24 novembre contro un'altra selezione africana, il Ghana. CR7 e compagni hanno giocato a fine settembre la loro ultima gara, in Nations League, perdendo 1-0 con la Spagna e mancando così l'accesso alle Finals.

Niente Mondiale per la Nigeria, che nelle ultime due amichevoli disputate in trasferta contro Algeria (1-2) e Costa Rica (0-2) non ha certo brillato. Senza Osimhen dovrebbe trovare spazio l'atalantino Lookman, l'uomo in più della Dea in questo campionato.

Per le quote pronostico favorevole al Portogallo padrone di casa, l'1 vale quasi 1.30 con l'Over 2,5 proposto a 1.70. I lusitani vorranno ben figurare e scaldare i motori in vista della kermesse iridata.

Da provare il Multigol Casa 2-4, in lavagna a 1.55.