Pronostico Eindhoven-Telstar, ecco la quota dell'Under 2,5

Eindhoven ancora imbattuto al "Jan Louwers Stadion". Charles-Andreas Brym e compagni nelle prime 7 sfide di campionato disputate davanti al proprio pubblico hanno fatto registrare 4 vittorie e 3 pareggi. La compagine biancoblù in casa ha già dimostrato in più occasioni di riuscire a segnare con una certa facilità, con 16 reti all'attivo l'undici allenato da Rob Penders viaggia a una media di 2,3 gol realizzati a partita.

Il Telstar è dopo lo Jong Psv la squadra che ha centrato per più volte il segno X in trasferta. I biancorossi fuori casa hanno terminato la bellezza di 4 incontri su 7 in parità.

Fai ora i tuoi pronostici!

Per le quote è sfida da Under 2,5

Un Eindhoven favorito per le quote affronta quindi un Telstar che non ha mai perso nelle ultime cinque giornate di campionato. I precedenti parlano chiaro, ben 4 degli ultimi 5 confronti in Eerste Divisie sono terminati Under 2,5. In questo match l'esito che prevede al massimo due reti al novantesimo paga circa 1.80.