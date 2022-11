Granada-Albacete, statistiche e pronostico

Il sedicesimo turno de LaLiga2, campionato spagnolo di seconda divisione, si apre con l'anticipo Granada-Albacete. Due formazioni appaiate a quota 22 punti in classifica, una vittoria vorrebbe dire respirare aria di playoff.

Granada-Albacete, indovina il risultato

Granada, che numeri in casa!

Il Granada, retrocesso lo scorso anno dalla Liga, deve risalire la china per stare al passo con le prime. In casa sta andando forte, è infatti imbattuto (5 vittorie e 2 pareggi) e ha subìto un sol gol tra le mura amiche.

L'Albacete dal canto suo non soffre il mal di trasferta visto che ha perso solo una volta, contro il Cartagena. Basterà per uscire indenne dalla tana del Granada?

Le quote sorridono ai padroni di casa, il divario tra l'1 e il 2 è piuttosto netto ma non si possono escludere sorprese. Anche perché la statistica suggerisce che il Granada non ha ancora pareggiato 1-1.

Il pronostico? La combo 1X più Under 3,5 sembra un valido compromesso.