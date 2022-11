Girone A di Serie C, il pronostico di Vicenza-Triestina

Riflettori puntati sullo stadio Romeo Menti , il programma della 14ª giornata di Serie C prevede il confronto tra il Vicenza e la Triestina . La squadra allenata da Francesco Modesto occupa la 7ª posizione in classifica con 6 punti di svantaggio sul Pordenone capolista.

La compagine veneta in casa nonostante venga da due sconfitte consecutive (al "3-2" subito contro la Pro Vercelli ha fatto seguito il ko contro la Feralpisalò per 1-0) sembrerebbe avere ancora le carte in regola per battere una Triestina che non è mai riuscita a vincere nelle prime 6 trasferte di campionato (3 pareggi e 3 sconfitte condite da soltanto 5 gol fatti e 8 subiti).

Il ruolino di marcia esterno degli Alabardati parla chiaro: dopo tre gare terminate sul punteggio di 1-1 la Triestina ha perso sempre subendo una o due reti. I 17 gol realizzati in casa dal Vicenza sono un ottimo motivo per provare o il segno 1 (vale poco più di 1.90) o la più "prudente" combo 1X più Multigol 1-4.