Amichevoli Nazionali, statistiche e pronostico di Svezia-Algeria

Per alcune Nazionali non conta se la partita metta in palio i tre punti oppure no, l' Algeria ad esempio non ha mai perso nelle ultime 9 amichevoli disputate. Le " Volpi del deserto " in quest'ultime 9 gare con la bellezza di 18 gol realizzati e soltanto 3 subiti hanno fatto registrare il successo in 8 occasioni.

La Svezia nelle ultime apparizioni in campo non è mai sembrata al "top" della forma. Gli scandinavi prima di battere il Messico in amichevole per 2-1 avevano perso in 4 dei precedenti 5 incontri di Nations League.

Fai ora i tuoi pronostici!

Poche reti nell'aria, scopri il pronostico

Per le quote il fattore campo può rappresentare un fattore determinante in questo incontro. All'Eleda Stadion il successo della Nazionale svedese moltiplica la posta mediamente per 1.85 mentre il "2" paga circa 4. La Svezia potrebbe però trovare problemi a scardinare la difesa algerina. Ok l'Under 2,5 al triplice fischio.