Serie C, statistiche e pronostico di Catanzaro-Gelbison

Al comando della classifica del Girone C di Serie C c’è soltanto una squadra. Il Catanzaro allenato da Vincenzo Vivarini con la bellezza di 36 reti all’attivo e soltanto 6 al passivo non ha mai perso nelle prime 13 giornate di campionato. La compagine giallorossa inoltre davanti al proprio pubblico non sta sbagliando un colpo, 6 vittorie su 6 condite da 19 gol realizzati (3,16 reti segnate di media a partita) e solo due subiti.