La Viterbese ospita il Crotone, ecco il pronostico del match

La Viterbese ospita il Crotone. La classifica del Girone C al momento vede i “Pitagorici” in vantaggio di 20 punti sui laziali. Sulla carta l’esito finale della partita in programma al “Rocchi” di Viterbo potrebbe sembrare scontato. Il segno 2 moltiplica la posta per poco più di 1.60 mentre il successo della Viterbese paga circa 5.