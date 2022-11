Portogallo-Uruguay: il pareggio è un rischio concreto?

L'Uruguay di Suarez è una squadra noiosa al punto da far rimpiangere le puntate del Maurizio Costanzo Show degli anni novanta o le cronache di Poltronieri di quelle gare di F1 dove da dopo la prima curva non succedeva più nulla.

Eppure, il tasso tecnico dei sudamericani è apprezzabile così come l'affiatamento di calciatori che giocano insieme oramai da anni.

Ad occupare l'altra porzione di campo al fischio d'inizio c'è il Portogallo di Cristiano Ronaldo che ha battuto il Ghana 3-2 mostrando allo stesso tempo forza, in avanti e debolezza, dietro.

A Fernando Santos potrebbe bastare un pari per poi chiudere la pratica qualificazione con la Corea del Sud mentre il collega Diego Alonso potrebbe fermarsi a 2 punti dopo 2 partite e giocarsi la qualificazione col Ghana dovendo vincere obbligatoriamente.

Tutto farebbe pensare ad un pari annunciato ma Gollo vede GOAL che con una quota sopra 2,00 diventa interessante posto che in campo scendono campioni di calibro internazionale.

Semmai poi la partita dovesse aprirsi prima del 60' del secondo tempo, anche l'Over 2,5 sarebbe da giocare con il risultato esatto più probabile per questo match che viene individuato tra i 4 più probabili: 1-1 2-1 1-2 2-2.

Gollo-Predictor è partito con 10.000 crediti sul gioco for fun del corrieredellosport e oggi ne conta oltre 300.000. Il suo potente algoritmo e le serie di dati di cui dispone, lo rendono in grado di rielaborare le quote del match e scegliere il segno con la remunerazione più alta.

Sul Gruppo Telegram e sull'APP del Corrieredellosport.fun trovate le sue giocate e le sue analisi in anteprima.