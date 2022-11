Iran-Usa: stelle e strisce, il pareggio non basta

Trovare il Goal sopra quota 2,00 in questo match è manna che cade dal cielo: si dirà che i quotisti non sbagliano mai ma Gollo-Predictor ci ha dimostrato che questo non è vero.

Onestamente, non sono i quotisti che sbagliano ma è il mercato dei giocatori della domenica che va in una direzione ed i bookmaker abbassano quelle quote.

Il match Iran-Usa non ispira l'idea di spettacolo e segnature ma in verità entrambe le formazioni hanno dimostrato tecnica e schemi soprattutto in avanti. Gli Usa hanno bloccato l'Inghilterra sullo 0-0 ma sono stati di gran lunga i più pericolosi in campo.

L'Iran ha perso 6-2 con l'Inghilterra ma poi ha battuto 0-2 il Galles e comunque ha segnato 4 goal in 2 partite.

Gli USA dovranno vincere, hanno a disposizione solo la vittoria mentre gli iraniani potrebbero accontentarsi del pari.

In contropiede gli uomini dell'esporto Queiroz sono rapidi e tecnici.

