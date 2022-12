Il Leganes ospita il Mirandes, ecco il pronostico dell'incontro

Il Mirandes in questo incontro non parte di certo con i favori del pronostico, la squadra rossonera è ultima nella classifica riguardante soltanto il rendimento esterno. Raul e compagni con soli 3 gol all'attivo hanno conquistato soltanto 3 punti (frutto di 3 pareggi) nelle prime 8 trasferte del torneo.

Il Leganes parte favorito, scopri il pronostico

Le quote parlano chiaro: la vittoria del Leganes raddoppia mediamente una qualsiasi puntata mentre il "2" è proposto a circa 3.95. I padroni di casa in campionato hanno fatto registrare una sola volta l'Over 3,5. La "combo" che lega la doppia chance 1X all'Under 3,5 moltiplica la posta per 1.70.