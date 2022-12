Cartagena-Villarreal B, a pronostico è un match da segno 1

Dopo le tre gare di martedì il turno infrasettimanale de " LaLiga2 ", la seconda divisione spagnola , prosegue mercoledì 7 dicembre con altre tre partite. Riflettori puntati su Cartagena-Villarreal B per scoprire migliori quote , statistiche e pronostico .

Cartagena-Villarreal B, fai il tuo pronostico

Cartagena a segno nel 1° tempo? Ecco la quota

C'è un dato in particolar modo che fa pendere l'ago della bilancia dalla parte del Cartagena. Il Villarreal B in trasferta ha conquistato solo 5 dei suoi 24 punti totali: molto poco. I padroni di casa invece nel loro stadio hanno ottenuto 10 punti nelle ultime quattro gare interne e un'altra iniezione di fiducia è arrivata grazie alla recente vittoria esterna per 1-0 contro l'Fc Andorra.

A pronostico dunque è una partita da segno 1, offerto mediamente a 1.75. Per chi vuole spingersi oltre occhio all'1 primo tempo, pagato fino a 2.40. Nelle ultime 11 partite giocate dal Cartagena l'1 al riposo non si è mai visto. Ovvero, Cartagena mai sotto in casa e mai in vantaggio in trasferta a metà gara nell'arco di tempo segnalato. Non male, per restare in tema, anche (almeno) un gol del Cartagena nella prima frazione a 1.80.