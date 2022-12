Pronostico Tenerife-Alaves, padroni di casa favoriti ma...

All'Estadio Heliodoro Rodríguez López va in scena la sfida tra il Tenerife e l'Alaves. I padroni di casa hanno 14 punti in meno dei baschi ma prendendo in considerazione soltanto i risultati fatti registrare dal Tenerife in casa e quelli centrati in trasferta dall'Alaves si nota subito come la classifica "virtuale" vedrebbe i "Chicharreros" con due punti di vantaggio sulla capolista.