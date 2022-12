Pronostico Cittadella-Bari, ecco la quota della "X o Goal"

Allo stadio " Pier Cesare Tombolato " è tutto pronto per assistere alla sfida tra il Cittadella e il Bari . La squadra allenata da Edoardo Gorini arriva all'appuntamento con i pugliesi forte dell'1-0 ottenuto sul campo del Genoa . I biancorossi invece nell'ultima partita disputata non sono riusciti a mettere la parola fine alla loro serie di segni X che con lo "0-0" fatto registrare al " San Nicola " contro il Pisa è salita a quota 5 gare consecutive.

Due squadre amiche del segno X, scopri il pronostico

Il Bari in campionato è la squadra che insieme al Genoa ha centrato più volte il segno X davanti al proprio pubblico. I "Galletti" al "San Nicola" con 11 gol segnati e 9 subiti hanno fatto registrare 1 vittoria, 5 pareggi e 1 sconfitta. Il discorso cambia di molto se si osservano i risultati fatti registrare dal Bari in trasferta, qui sono "soltanto" 3 i pareggi ottenuti in 8 gare.



In materia di pareggi anche il Cittadella non scherza. In casa i granata hanno conquistato esattamente un punto in 4 match su 7. Da provare la multichance "X o Goal" in lavagna a 1.60.