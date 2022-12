Serie B, il pronostico di Pisa-Ascoli: toscani imbattuti da dieci turni

Giovedì 8 dicembre alle 18 si gioca un interessante Pisa-Ascoli . Le due formazioni cercano i tre punti per insediarsi in zona playoff .

Quattro vittorie e sei pareggi nelle ultime dieci giornate. Se si considera questo periodo, solo il Frosinone ha fatto più punti del Pisa di Luca D'Angelo che sarebbe quindi secondo in questa speciale classifica.

L'Ascoli ha due punti in più rispetto ai toscani (21 contro 19) ma nel breve periodo ha pareggiato tre volte e perso contro il Frosinone (0-1 in casa). Occhio però perchè in trasferta il Picchio non ha segnato solo a Perugia e quella è stata anche l'unica sconfitta esterna rimediata da Dionisi e compagni.

Match dunque sulla carta equilibrato anche se le quote vanno dalla parte dei toscani, favoriti a 2.10, contro il 3.50 previsto per la vittoria ospite.

Volendo tralasciare quest'ambito il consiglio per le scommesse è di provare il Multigol 2-3 che vale un raddoppio. La motivazione? Il Pisa ha giocato sette volte in casa e nessuno di questi incontri è terminato con un numero di reti compreso tra due e tre.