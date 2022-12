Championship, Sunderland-West Brom: quote, statistiche e pronostico

Sunderland-West Brom, fai il tuo pronostico

Sfida tra due squadre in forma, ecco il consiglio

In classifica il Sunderland ha 30 punti con 21 gare alle spalle, West Brom a quota 23 con una partita in meno rispetto ai "Black Cats". Le quote però dicono altro, complice il rendimento del WBA che come detto ha vinto le ultime tre partite senza subìre gol. Il 2 è il segno più accreditato e vale in media 2.40, l'1 invece può arrivare anche al triplo della posta.

Occhio però perchè l'ultima del Sunderland è stata da applausi: 3-0 al Millwall, squadra che sta lottando per un piazzamento nella post-season.

Allo Stadium of Light si può provare il Goal, offerto a 1.80. Il West Brom viene da quattro No Goal e Under 2,5 di fila e l'occasione può essere opportuna per andare in controtendenza.