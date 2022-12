Coppa di lega portoghese, il pronostico di Sporting-Maritimo

Sporting-Maritimo, fai il tuo pronostico

L'1 non basta, scopri la combo

Per accedere agli ottavi del torneo bisogna chiudere al primo posto e lo Sporting ha già messo le cose in chiaro. I biancoverdi in campionato sono solo quarti ma viaggiano alla media di due gol segnati a partita. Male come detto in coppa il Maritimo e malissimo in campionato dove è penultimo, con peggior attacco e seconda peggior difesa.

Tutto lascia ipotizzare che lo Sporting possa fare suo incontro e tre punti. L'esito da tener presente nei pronostici è la combo 1+Over 2,5, anche perché il Maritimo tra campionato e coppe viene da sei Under 2,5 di fila...