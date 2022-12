Coppa di Lega portoghese: quote e pronostico di Rio Ave-Maritimo

In Portogallo i riflettori sono tutti puntati sulla Coppa di Lega . Nel gruppo B oltre a Sporting-Maritimo va in scena anche la sfida tra Rio Ave e Farense . Nelle prime due giornate del girone entrambe le compagini hanno conquistato tre punti frutto di una vittoria contro il Maritimo e una sconfitta contro i biancoverdi di Lisbona .

Il match in programma a Vila do Conde mette a confronto due squadre appartenenti a due categorie differenti. Il Rio Ave è posizionato nella parte centrale della classifica della Liga Portugal mentre il Farense al momento è la seconda potenza del campionato cadetto portoghese.

Rio Ave, l'Under 2,5 è di... casa

Le quote pendono dalla parte dei padroni di casa. Il successo del Rio Ave, proposto mediamente a 2.05, non sembra essere in discussione. Il Farense nell'ultima partita disputata in trasferta ha perso per 6-0 sul campo dello Sporting Lisbona.

Il Rio Ave con 3 gol fatti e 2 subiti ha fatto registrare sempre l'Under 2,5 nelle precedenti 4 partite disputate davanti al proprio pubblico. In alternativa al segno 1 si può provare la "combo" che lega la doppia chance 1X al Multigol 1-3.