Kalamata-Paok, il pronostico del match

Anche in Grecia i riflettori sono tutti puntati sulle partite di coppa. Il cammino in questa competizione del Paok inizia sul campo del Kalamata , squadra che nel turno precedente è riuscita ad eliminare il Panetolikos al termine di una partita molto combattuta (3-2).

Le due compagini appartengono a due categorie differenti, il Paok al momento con 7 vittorie, 4 pareggi e solamente due sconfitte è terzo in Super League mentre il Kalamata si trova al quinto posto del campionato cadetto.

Tutto semplice per il Paok, scopri il pronostico

Dando un rapido sguardo alle quote di questo incontro si nota subito che il segno 2 non sembra essere in discussione. La vittoria del Paok moltiplica la posta solamente per circa 1.40 mentre la doppia chance 1X è proposta mediamente a 2.85.

Se si vuole alzare il coefficiente di difficoltà si può provare la "combo" che lega il segno 2 all'Over 1,5, opzione che si trova in lavagna a poco più di 1.70.