Liga 1, statistiche e pronostico di Steaua Bucarest-Cluj

Le statistiche delle due squadre in campo

La Steaua ha approfittato di un calendario favorevole per macinare punti (5 vittorie di fila) e scalare posizioni in classifica. É ancora imbattuta in casa (5 successi e 4 pareggi) e si presenta dunque nel migliore dei modi al confronto col Cluj. La squadra allenata da Dan Petrescu invece è reduce dal pari per 1-1 sul campo del modesto Botosani, occasione dunque persa per avvicinarsi alla vetta. Ora ne arriva un’altra ma le insidie per gli ospiti non mancano. La sensazione è che possa scapparci il pareggio, magari con lo score di 1-1, che con la Steaua in campo non si vede da ben tre mesi