Coppa di lega portoghese, il pronostico di Estoril-Famalicao

Le due squadre hanno collezionato due pareggi e una sconfitta e sono ultime in un gruppo a cinque squadre, comandato al momento dalla sorprendente Torreense, compagine che milita in Liga Portugal 2 (cadetteria portoghese).

Estoril-Famalicao, fai il tuo pronostico

Il pareggio non serve a nessuno, scopri il pronostico

Il Famalicao ha segnato un gol subendone due e messo a referto tre Under 2,5. L'Estoril invece è andato a segno 4 volte ma è stato condannato da una difesa allegra, perforata in 5 occasioni.

Occhio al precedente però: in campionato l'Estoril ha vinto 2-0 e quella, ad oggi, resta l'unica vittoria casalinga ottenuta in stagione (match ufficiali).

Per le quote partita complessivamente equilibrata ma con l'Estoril leggermente favorito, a 2.45, il segno 2 invece paga mediamente 2.80.

Partita in cui il pareggio non serve a nessuno, per questo motivo si può provare ad accantonarlo in sede di pronostico.

Da provare la combo doppia chance 1/2 più Multigol 1-4.