Porto-Vizela, il pronostico e le statistiche del match

Con il Portogallo fuori dai Mondiali l'attenzione degli appasionati di calcio portoghese è tutta rivolta verso la Coppa di Lega . All' Estádio do Dragão il Porto di Sérgio Conceição si appresta a scendere in campo per la terza volta nel gruppo A . I " Dragoni ", primi con 4 punti conquistati, ospitano un Vizela (secondo) che nelle prime due giornate ha fatto registrare un doppio pareggio contro Chaves (2-2) e Mafra (1-1).

Fai ora i tuoi pronostici!

"Dragoni" favoriti al novantesimo, scopri il pronostico

Sia il Porto che il Vizela sono due squadre appartenenti alla Liga Portugal. Il Porto al momento dopo le prime 13 giornate di campionato è posizionato al secondo posto con 29 punti (9 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte) mentre il Vizela è sest'ultimo a quota 15 (4 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte).

L'ultimo precedente tra le due compagini andato in scena all'Estádio do Dragão è terminato con la vittoria dei "Dragoni" per 4-2. Il segno 1 in quest'occasione moltiplica la posta per circa 1.25 mentre la doppia chance X2 è proposta mediamente a 3.85. Interessante la "combo" 1 più Over 2,5 offerta a 1.65.