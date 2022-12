Pronostici Serie B, Perugia-Venezia: ecco una combo da provare

Perugia-Venezia, fai il tuo pronostico

Le statistiche del match

Per la seconda volta in campionato il Perugia era riuscito a segnare più di una rete (segnale palese delle difficoltà in zona gol degli umbri) ma stavolta, come a Reggio Calabria, non è bastato per portare via punti dalla tana del Cagliari. La squadra allenata da Castori nelle precedenti quattro giornate aveva collezionato tre pareggi e una vittoria (1-0 al Genoa).

Il Venezia vuole cavalcare l'onda e conquistare tre punti che aprirebbero nuovi orizzonti (playoff). La fiducia c'è anche perchè lontano dal Penzo Pohjanpalo e compagni hanno perso solo contro Spal e Como, mettendo poi insieme 3 successi e altrettanti pareggi.

Le statistiche certificano il feeling del Venezia (mai uno 0-0 finora) con l'Over 1,5 e, ancora più nello specifico, con il Multigol 2-3. Detto altrimenti, i match dei lagunari si chiudono molto spesso con un range di reti compreso tra due e tre.

Il pronostico

Il Perugia deve sfruttare il fattore campo per conquistare tre punti di fondamentale importanza contro un Venezia che ha rischiato grosso nell'ultima trasferta disputata (da 0-2 a 2-2 sul campo del Modena).

Il consiglio è di optare per una combo: 1X+Multigol 1-4, in lavagna a 1.57. La 1X+Multigol 1-3 paga invece 1.93, ognuno può fissare l'asticella dove meglio crede.