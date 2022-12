Championship, il pronostico di Wigan-Sheffield Utd

Championship, si chiude il turno numero 22. Al DW Stadium il Wigan di Kolo Toure ospita lo Sheffield Utd secondo della classe. Impegno dunque ostico per una squadra che nel 2012/13 vinceva l'Fa Cup in finale contro il Manchester City mentre oggi deve fare i conti con una realtà ben diversa: lottare per evitare la retrocessione in League One.