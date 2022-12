Premiership, il pronostico e le statistiche di Aberdeen-Rangers

Riflettori puntati sulla Premiership scozzese. Al " Pittodrie Stadium " l' Aberdeen e i Rangers scendono in campo per recuperare un match della 7ª giornata di campionato. I padroni di casa al momento occupano il terzo posto in classifica con 25 punti conquistati in 16 partite (8 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte) mentre l'undici di Glasgow è secondo con 11 lunghezze di vantaggio.

Numeri alla mano si nota subito una cosa molto importante. A differenza di quanto dicono le quote (l'1 è in lavagna a circa 5.25) l'Aberdeen potrebbe mettere in difficoltà i Rangers. I "Dons" con 22 reti realizzate (2,75 gol di media a partita) e soltanto 7 subite hanno fatto registrare 6 vittorie e 2 sconfitte nelle prime 8 gare disputate davanti al proprio pubblico. Il Celitc, capolista indiscusso con 45 punti (15 vittorie su 16), la scorsa settimana è riuscito ad uscire dal "Pittodrie Stadium" soltanto grazie a una rete di Callum McGregor al 89° minuto.

Andamento a dir poco altalenante per i Rangers in trasferta. Alfredo Morelos e compagni fuori casa con 12 gol fatti e 11 subiti hanno centrato il successo soltanto in 3 occasioni su 7. I Rangers nelle restanti 4 trasferte di campionato hanno totalizzato due punti frutto di due pareggi e due sconfitte.

Spettacolo al "Pittodrie Stadium", scopri il pronostico

Come detto in precedenza l'Aberdeen potrebbe riuscire a fermare la squadra allenata da Michael Beale ma difficilmente riuscirà a farlo senza subire gol. Nelle prime 7 trasferte di Premiership i Rangers sono sempre andati a segno per almeno una volta tranne che sul campo del Celtic (4-0 per i biancoverdi).

La possibilità che il confronto tra le due compagini termini con almeno una rete per parte (Goal) si gioca mediamente a 1.75 mentre il Multigol Ospite 1-2 è proposto a 1.65. Per i più audaci poi c'è il "pacchetto" che comprende i seguenti risultati esatti: "2-1; 1-1; 1-2; 2-2".