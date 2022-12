Premiership, il pronostico e le statistiche di Celtic-Livingston

Il ruolino di marcia interno della compagine di Glasgow parla in maniera molto chiara, sette vittorie su sette condite da ben 22 reti realizzate e soltanto 5 subite. Kyogo Furuhashi e compagni nelle ultime cinque gare disputate davanti al proprio pubblico hanno sempre fatto registrare l'Over 2,5 mentre nelle prime due avevano battuto per 2-0 sia l'Aberdeen che gli Hearts.

In trasferta il Livingston è imbattuto da tre partite consecutive (un doppio pareggio per 1-1 contro i Rangers e gli Hearts e una vittoria per 3-2 sul campo del Kilmarnock), un dato che però non farà di certo dormire sereni i tifosi di una squadra che lontano dai lidi amici ha subito ben 12 gol in 7 match.

Fai ora i tuoi pronostici!

I biancoverdi partono super favoriti, scopri il pronostico

Le quote di questo incontro non sembrano avere dubbi su quale sia la squadra a partire con i favori del pronostico. Il successo del Celtic è in lavagna a circa 1.10 mentre la doppia chance X2 è proposta mediamente a 6.80.

La capolista del campionato scozzese al "Celtic Park" viaggia a una media di oltre tre reti realizzate a partita. A campi invertiti la sfida andata in scena lo scorso 30 ottobre è terminata 3-0 in favore dell'undici biancoverde mentre negli ultimi cinque precedenti disputati a Glasgow il Celtic ha segnato al Livingston ben 13 reti. La "combo" 1 più Over 2,5 è proposta solamente a 1.40 mentre il Multigol 3-5 si gioca a circa 1.65.