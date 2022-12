Copa del Rey, quote e pronostico di Torremolinos-Siviglia

In Spagna i riflettori sono sempre tutti puntati sulla Copa del Rey. Il Siviglia dopo aver eliminato il Velarde per 2-0 grazie alle reti segnate da Tanguy Nianzou al 30° del primo tempo e da Rafa Mir a pochi istanti dal triplice fischio dell'arbitro dovrà ora vedersela contro un Torremolinos che nella precedente partita disputata in Copa del Rey è riuscito a battere per 3-2 l'Huesca.