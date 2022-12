Pronostico Arenteiro-Atletico Madrid, quote favorevoli ai "Colchoneros"

Per l' Atletico Madrid è giunto il momento di momento di disputare i trentaduesimi di finale di Copa del Rey . I " Colchoneros " dopo aver superato nel turno precedente l' Almazan per 2-0 (a segno Angel Correa e Joao Felix) si appresta a giocare sul campo di un Arenteiro che giunge all'appuntamento dopo aver eliminato l' Almeria (2-0).

"Colchoneros" super favoriti per il passaggio del turno

Per la squadra allenata da Diego Simeone il passaggio del turno sembra soltanto una formalità. Dando un rapido sguardo alle quote si nota subito che la vittoria dell'Atletico Madrid è in lavagna a circa 1.20 mentre il segno 1 è proposto a oltre 11 volte la posta.

Sempre in favore dei "Colchoneros" si può provare sia il "2 primo tempo" proposto mediamente a 1.60 che la "combo" che lega il successo di Morata e compagni al No Goal, ipotesi offerta a circa 1.90.