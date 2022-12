Pronostico Pordenone-Triestina, Di Carlo senza vittorie da 5 turni

Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, giovedì 22 dicembre alle 14.30 si gioca l'anticipo della 20ª giornata del girone A di Serie C : Pordenone vs Triestina . La squadra di Di Carlo ha quattro squadre davanti in classifica ma la vetta è a sole due lunghezze di distanza. La Triestina di Pavanel è terz'ultima con 15 punti ma ha ritrovato il sorriso grazie al successo per 1-0 sulla Pergolettese (gol decisivo di Minesso ).

Pordenone-Triestina, fai il tuo pronostico

Statistiche e consigli per le scommesse

Negli ultimi 5 turni due sole squadre non hanno mai vinto: una è il Pordenone (una sconfitta e quattro pareggi), l'altra è il Trento. I "ramarri" devono quindi invertire la rotta contro una formazione mai vittoriosa in trasferta: 3 pareggi e sei ko lo score degli alabardati, con 5 gol segnati e 15 subìti.

Il Pordenone nelle 19 partite fin qui disputate è andato al riposo in svantaggio solo contro la Pro Vercelli (in trasferta), facendo registrare l'X primo tempo in ben 13 occasioni.

Sulla carta i neroverdi hanno l'occasione di ritrovare i tre punti che tra l'altro li porterebbero momentaneamente in vetta alla classifica. L'1 vale circa 1.80, il 2 della Triestina paga oltre 4 volte la posta. Da provare la combo 1X + Under 3,5 oppure la 1X + Multigol 1-3 tenendo presente che in casa il Pordenone non ha ancora fatto registrare la somma gol 3.